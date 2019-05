Aeroporti: Trieste,da ottobre collegamento Ryanair con Malta

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAG - Dal 27 ottobre la compagnia irlandese low cost Ryanair opererà un collegamento da Trieste con Malta, con due voli settimanali. I voli (della durata di 2 ore) decolleranno da Trieste ogni mercoledì alle 18.25 e domenica alle 16.10. Lo ha reso noto Trieste Airport precisando che i biglietti sono in vendita da oggi sul sito della compagnia e anche sulla nuova piattaforma web del sito dell'aeroporto.

L'arcipelago del Mediterraneo entra così a far parte del network del Trieste Airport, che già comprende 25 destinazioni in Italia e in Europa.

Come annunciato la scorsa settimana, Trieste Airport ha programmato con Ryanair la progressiva apertura di nuove rotte nel prossimo triennio. Il nuovo collegamento da e per Malta è parte di questo programma e si aggiunge ai collegamenti operati dalla compagnia irlandese su Londra, Valencia, Catania e Bari.

(ANSA).