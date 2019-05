Porti: Trieste, anteprima V Open day per 'instagramer'

(ANSA) - TRIESTE, 18 MAG - Immense gru di banchina, container a perdita d'occhio, migliaia di metri quadrati di superficie - tra magazzini, banchine e piazzali e tonnellate di merci in arrivo e in partenza da e per il Mediterraneo e il Far East: il porto di Trieste torna ad aprirsi alla città, con la quinta edizione di 'Open Day'. Oggi l'anteprima era per gli 'Instagramer', ovvero gli appassionati del social che permette la condivisione di immagini e video, che hanno potuto visitare lo scalo giuliano e le sue attività. Domani, invece, l'apertura al pubblico con 8 turni di visita con partenza dalla Torre del Lloyd - sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che, insieme alle associazioni di categoria, gli operatori e la comunità portuale, ha promosso l'appuntamento - che hanno già registrato il tutto esaurito, con 700 iscrizioni. Gli 'influencer' sono stati accolti dal presidente dell'Authority, Zeno D'Agostino, che ha ripercorso le principali tappe che hanno portato al successo di questi anni. (ANSA).