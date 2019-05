Vigili fuoco: esposti a Prefetto Trieste carenze organico

(ANSA) - TRIESTE, 17 MAG - Il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, ha incontrato rappresentanti del Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco.

"Abbiamo esposto al Prefetto una serie di problematiche che riguardano i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia tra cui le insufficienti assegnazioni di personale da Roma. In questi giorni c'è stata l'assegnazione dei Vigili che hanno terminato il corso di formazione presso le scuole centrali antincendi di Roma ma ancora una volta il Friuli è stato dimenticato.

Arriveranno solo 2 Vigili del Fuoco a Gorizia e 1 a Pordenone.

Nessuno a Udine e Trieste nonostante una carenza in regione di circa 90 unita'. Per il momento non si vedono rinforzi da Roma e se ne parlerà purtroppo il prossimo anno" ha dichiarato Damjan Nacini, segretario Conapo per il Fvg chiarendo che "questi numeri non soddisfano il Conapo". (ANSA).