Turismo: Gomiero (PromoTurismoFvg), sarà buona stagione mare

(ANSA) - TRIESTE, 17 MAG - La stagione turistica balneare in Fvg "è assai promettente. Le prenotazioni sono più numerose rispetto al passato e questo è un buon segnale. Certamente il meteo farà la differenza". Lo ha detto il direttore di PromoTurismoFvg, Lucio Gomiero, in un forum all'ANSA. Fino a questo momento, ha sottolineato, il clima "ci ha sicuramente messo a dura prova". E se "lo scorso anno abbiamo avuto dei risultati positivi sia al mare che in montagna grazie ai cosiddetti mesi 'di spalla', ovvero maggio e settembre", per ora il mese di maggio non è stato di aiuto. "Siamo convinti di avere preparato bene questa stagione estiva, lavorando insieme agli operatori turistici del litorale", aggiunge Gomiero ricordando l'evento di presentazione del palinsesto estivo che si è tenuto in Dacia Arena, a Udine, a fine aprile. Per quest'anno, fa sapere, "abbiamo lavorato sulla possibilità di fare esperienze al di fuori del litorale: in bici, o a tavola - puntando sull'enogastronomia - ma anche in mongolfiera". (ANSA).