Digitale: potenziarlo in Fvg,al via tavoli imprese-formatori

(ANSA) - TRIESTE, 16 MAG - Tracciare un quadro delle esigenze formative in ambito digitale in Fvg, ascoltando le richieste che arrivano direttamente dal mercato e dalla formazione e P.A.: è quanto mirano a realizzare i sei tavoli di lavoro tematici che si riuniscono oggi ad Area Science Park, a Trieste, nell'ambito delle attività di Industry Platform 4 Fvg, digital innovation hub. "Da un lato bisogna agevolare l'introduzione di tecnologie innovative nelle imprese - ha spiegato il direttore generale di Area Science Park, Stefano Casaleggi - dall'altro bisogna avere persone in grado di utilizzarle al meglio. In quest'ottica lavoriamo per accrescere le competenze dei lavoratori e dell'intero sistema Italia, che deve essere sempre più attrattivo: su questo il Fvg è un laboratorio all'avanguardia".

Il mercato del digitale, ha osservato il direttore di Anitec-Assinform, Linda Cecconi, è in espansione: "Il 2018 si è chiuso, e la previsione è identica per il 2019, con una crescita del 2,5%" e "una fortissima divaricazione rispetto al Pil".