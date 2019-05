Porti: D'Agostino, compagnie rispondono a centralità Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 14 MAG - "In questo momento a Trieste c'è la nave più grande mai entrata in Adriatico, la Maersk Hamburg, che sta caricando. Questo significa che le compagnie in qualche modo rispondono a quella che è la visione, cioè che Trieste acquisisce centralità. Viene visto a livello globale come un luogo importante quindi le compagnie mettono navi più grandi, concentrano i treni e tutto il resto". Lo ha affermato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, in occasione di un incontro a Trieste, sulle opportunità di sviluppo per la città. A inizio giugno, ha ricordato D'Agostino, "andremo in fiera a Monaco con nuovi treni da presentare". "Probabilmente presenteremo un treno che va oltre Monaco e quindi cominceremo in qualche modo ad aggredire il mercato di Amburgo sui container".

La Cina, ha quindi osservato l'ex Direttore generale di Generali China Renzo Isler "ha già deciso che Trieste deve essere il terminale della Via della Seta, tutto il resto dipende da noi".

