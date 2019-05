Mostra una falsa carta d'identità, arrestato a Udine

(ANSA) - UDINE, 13 MAG - Un cittadino pachistano di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia per possesso di un falso documento, una carta d'identità romena esibita durante un controllo. Una pattuglia delle Volanti lo ha fermato ieri sera in centro a Udine insieme ad altri tre connazionali, tutti richiedenti asilo. Nutriti alcuni sospetti sull'autenticità del documento, i poliziotti hanno approfondito il controllo. Le indagini svolte in Questura tramite il Centro di Cooperazione Internazionale di Polizia di Thorl Maglern in Austria, che si è messo in contatto con il centro di Oradea in Romania, hanno permesso di appurare la falsità del documento, intestato a un cittadino romeno, ma con una fotografia corrispondente al pachistano. Per questo motivo l'uomo è stato denunciato anche per sostituzione di persona. Uno degli altri connazionali, 21 anni, è stato invece denunciato in stato di libertà per la detenzione illecita di una modica quantità di stupefacente, che è stata sequestrata. (ANSA).