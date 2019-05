Esof2020: Trieste-Fiume, creare ponte tra scienza e cultura

(ANSA) - TRIESTE, 13 MAG - Creare un ponte tra la città europea della scienza 2020, Trieste, e la capitale della cultura, Fiume (Croazia): è uno degli obiettivi degli organizzatori di Esof2020 e dell'Università di Fiume che oggi si sono incontrati a Trieste in vista della firma, domani in Croazia, di un Memorandum di intesa. Tra le iniziative previste, anche una trasferta di Esof 2020 a Fiume a marzo, per presentare la manifestazione. A luglio, invece, quando a Trieste avrà luogo la conferenza scientifica, l'Università di Fiume intende essere presente con sue proposte.

La concomitanza dei due appuntamenti europei, ha osservato il presidente della Fondazione internazionale Trieste e Champion di Esof, Stefano Fantoni, "rafforza la collaborazione che c'è da molti anni" tra le due realtà "anche dal punto di vista scientifico". In linea, ha aggiunto, con una "strategia europea che rende più forte la componente balcanica e del centro est Europa" per quanto riguarda l'accesso ai meccanismi di finanziamento per la ricerca. (ANSA).