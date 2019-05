Condannato per violenza sessuale su bimba, arrestato

(ANSA) - MONFALCONE (GORIZIA), 13 MAG - Un uomo di 53 anni, di origini romene, residente a Monfalcone (Gorizia), è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Gorizia perché deve espiare una condanna per violenza sessuale ai danni di una bambina di circa cinque anni. I fatti risalgono all'estate del 2012. All'epoca - come ricorda la stampa locale - la piccola frequentava un centro estivo in una località vicina a Trieste, mentre l'uomo guidava il pulmino che accompagnava i bambini a destinazione.

Il 53 enne è stato condannato in via definitiva a sei anni di reclusione. L'ordine di esecuzione della carcerazione è stato emesso dalla Procura presso il Tribunale di Trieste. Il cittadino romeno è stato portato nella Casa Circondariale di Gorizia, in attesa di un probabile trasferimento. (ANSA).