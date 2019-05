Giornalisti: festival Link sold out con 15 mila presenze

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAG - Oltre 15mila presenze per 30 appuntamenti in tre giorni, preceduti da una serata inaugurale affidata a Riccardo Iacona, Premio Speciale Luchetta 2019, e a Beppe Severgnini con il "Diario sentimentale di un giornalista": si conclude oggi a Trieste la sesta edizione di Link, il festival del buon giornalismo del Premio Luchetta, che ha registrato il sold out nella Fincantieri Newsroom di piazza Unità. Link festival, promosso dalla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin con Fincantieri e Regione Fvg, ha offerto una linea diretta con l'attualità. Nell'arena si sono alternate diverse voci del giornalismo, tra cui, Gian Antonio Stella, Diego Bianchi 'Zoro' ed Enrico Mentana. "Qualità degli incontri e innovatività come parole chiave di Link 2019, attestate dal grande consenso del pubblico e degli operatori - ha spiegato il direttore editoriale Giovanni Marzini - Il festival come un vivacissimo rotocalco tv grazie ai mezzi tecnologici messi in campo, con grandi protagonisti". (ANSA).