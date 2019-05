Musica: Anzovino, ambassador a Piano City e poi il Giappone

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Nuovi appuntamenti per Remo Anzovino.

Dopo l'uscita dell'ultimo album di inediti Nocturne per Sony Music (registrato tra Tokyo, Londra, Parigi e New York), e dopo il Nastro D'Argento 2019 per le colonne sonore originali dei film "Hitler contro Picasso e gli altri", "Van Gogh tra il grano e il cielo" e "Le Ninfee di Monet" con la Menzione Speciale "Musica per l'arte" per aver reso più intensa la narrazione, il pianista e compositore friulano è stato scelto da Piano City Milano tra gli Ambassador dell'evento speciale del 16 maggio, che darà ufficialmente il via all'edizione 2019 del più importante festival nazionale dedicato al pianoforte. Il giorno successivo in programma un concerto al 38/o piano di Palazzo Lombardia. Anzovino volerà poi in Giappone per i primi suoi due concerti nel Sol Levante: il 22 maggio a Tokyo e il 23 maggio ad Osaka, nell'ambito della rassegna "Suoni Italiani" organizzata con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura.