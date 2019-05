Via Seta: Pagliara, Cina sta elevando qualità sua produzione

(ANSA) - TRIESTE, 10 MAG - "La Cina non è più solo la fabbrica del mondo ma sta elevando la qualità della sua produzione e punta in modo particolare ad acquisire un primato nei settori tecnologici più avanzati". Lo ha affermato il corrispondente Rai da Pechino, Claudio Pagliara, durante un incontro su Cina e Via della Seta, nell'ambito del festival Link del Premio Luchetta, con il direttore de Il Piccolo, Enrico Grazioli, e l'autore del libro "La nuova Via della Seta", Francesco De Filippo.

Secondo Pagliara, "l'obiettivo della Cina è anche sfidare la storica supremazia statunitense. E ciò emerge anche dai nuovi campus universitari allestiti anche da grandi colossi cinesi, campus che nulla hanno da invidiare a quelli statunitensi, Silicon Valley compresa". "Chi ha paura della Cina - ha detto Grazioli - ha paura di assumersi la responsabilità del cambiamento e di affrontare una sfida da gestire. Questo è un processo da gestire. Perché solo in questo modo si può avere un ruolo da protagonista e non da gregario". (ANSA).