Nazismo: ricordare testimoni Geova, targa in Risiera Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 10 MAG - In alto un triangolo viola, subito sotto la scritta, in italiano e in inglese, "In memoria delle migliaia di testimoni di Geova che furono vittime della persecuzione nazifascista (1933-1944)". E' la targa commemorativa scoperta oggi, durante una cerimonia, alla Risiera di San Sabba di Trieste, unico campo di sterminio in Italia. "Violenza, odio, razzismo, pregiudizio - ha detto il portavoce dei Testimoni di Geova, Sergio Tomasoni - non possono che nuocere alla convivenza civile. Con la posa di questa targa ci adoperiamo per dare un contributo educativo, per cercare di aiutare tutti a non tornare al passato, a non dimenticare quello che non deve essere dimenticato e a unire le forze perché tristissime vicende come quelle legate all'Olocausto non abbiano più a ripetersi". Secondo le stime - è stato ricordato - migliaia di testimoni di Geova di vari paesi d'Europa furono internati nei lager e oltre 1.500 persero la vita. (ANSA).