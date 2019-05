Fincantieri:in trimestre ricavi +13%, Ebitda 90mln

(ANSA) - TRIESTE, 9 MAG - Ricavi in crescita del 13%, ordini per euro 6,5 miliardi con 11 navi da crociera, carico di lavoro complessivo considerato "ancora a livelli record" pari a euro 34,3 miliardi. Sono i dati del primo trimestre di Fincantieri, approvati oggi. L'Ebitda è di 90 milioni (89 nel trimestre 2018), l'indebitamento finanziario netto a 505 mln (494 al 31 dicembre 2018). Consegnate nel trimestre 8 navi di cui due da crociera "Viking Jupiter" e "Costa Venezia" (prima progettata per la Cina), e una nave militare per US Navy. (ANSA).