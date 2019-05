Musica: appassionare giovani, e-commerce lo fa con fanzine

(ANSA) - TRIESTE, 6 MAG - "Un portale di e-commerce" della musica "dedicato ai privati che offrirà informazione approfondita sugli articoli venduti" attraverso una fanzine e una redazione giornalistica. E' il progetto in cantiere di Space 1999, azienda di distribuzione discografica con sede a Tolmezzo (Udine), che mira "ad appassionare" alla musica "un pubblico giovane" attraverso il binomio mercato-informazione. Il portale, ha affermato l'ad, Alessandro Zamolo, durante un forum all'ANSA, "è già pronto ed è in fase di test. Pensiamo di essere online per la fine dell'estate quando iniziano le grandi uscite". "Ci occupiamo di musica a 360 gradi" e oltre al commercio "offriremo una vera e propria fanzine, che approfondirà il più possibile quelli che sono i prodotti che noi vogliamo mettere in vetrina". Nel progetto saranno coinvolte "firme storiche del settore", per "promuovere non solo prodotti mainstream, ma anche sottoboschi". "Non è escluso" che in futuro possa nascere "uno spazio social dove far dialogare gli utenti".