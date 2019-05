Turismo: riparte X River, passo barca tra Lignano e Bibione

(ANSA) - UDINE, 04 MAG - Torna dal 7 maggio, X River, passo barca per ciclisti e pedoni sul Fiume Tagliamento che collega il litorale di Lignano Sabbiadoro (Udine) a quello di Bibione (Venezia).‬Avviato con successo a maggio 2018, il servizio ha trasportato la scorsa stagione oltre 50.000 passeggeri.‬ ‪Il servizio, gestito da Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA e dal Consorzio Bibione Live in collaborazione con la Regione Fvg, i comuni di Lignano Sabbiadoro, di San Michele al Tagliamento e la società Lignano Pineta SpA, in una prima fase, dal 7 maggio, sarà operativo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, con sospensione in caso di condizioni meteo avverse. Nel corso della stagione, in seguito agli accordi con Autolinee SAF, il servizio verrà implementato con una barca più capiente e gli orari di operatività saranno estesi sia nelle ore centrali del giorno che in quelle crepuscolari. (ANSA).