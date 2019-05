Siri: Giorgetti, mi spiegheranno ma intanto sono preoccupato

(ANSA) - PORDENONE, 2 MAG - "Cosa volete che vi dica? Mi trovo all'estremo Nordest del Paese e ricevo queste notizie da Roma: quando vado giù mi spiegheranno, se non si sono spiegati tra di loro è difficile". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un incontro elettorale a proposito della decisione del premier Conte di portare la proposta di revoca del Sottosegretario Armando Siri al prossimo Consiglio dei Ministri. "Sono giustamente preoccupato ma sopratutto se il Governo non fa le cose che deve fare per dare risposte ai cittadini", - ha aggiunto. "Poi queste questioni magari alla gente interessano anche relativamente, ma come governo poi abbiamo anche da prendere provvedimenti, dare risposte sull'economia, sulla sanità, su tutto il resto. C'è questo, ma c'è anche altro e tutto questo blocca tutto il resto. Sono preoccupato per questo", ha concluso. (ANSA).