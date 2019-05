Premi: Luchetta. A Gian Antonio Stella il 'Testimoni storia'

(ANSA) - TRIESTE, 2 MAG - Va a Gian Antonio Stella il Premio Crédit Agricole FriulAdria Testimoni della Storia, promosso dal Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta in collaborazione anche con pordenonelegge. Stella, si legge nella motivazione, "ha saputo non solo raccontare il suo, il nostro tempo, ma anche indicare, con sguardo pionieristico, le parabole del malcontento sociale che avrebbero ridisegnato l'evoluzione politica del Paese". Il premio, assegnato nelle scorse edizioni a Minà, Floris, Gruber, De Bortoli, Mauro, Formigli e Zucconi, sarà consegnato a Trieste il 12 maggio in occasione di Link, il Festival del buon giornalismo del Premio Luchetta. "Fare bene questo mestiere significa metterci la faccia - ha detto Stella - buon giornalismo significa farsi garante di quello che si scrive. In rete le notizie non hanno regole e l'eccesso di libertà permette di essere offensivi o bugiardi senza pagare dazio. Mi auguro arrivi un tempo in cui questo cattivo giornalismo non sarà più tollerato".