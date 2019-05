Illycaffè: utile netto +39,1% nel 2018, export 65% fatturato

(ANSA) - MILANO - Utile netto illycaffè a 18,1 milioni (+39,1%), includendo il beneficio fiscale del patent box. L'utile netto normalizzato si assesta a 16,7 milioni (+8,4%). La redditività è ai massimi storici per l'azienda, con un fatturato consolidato di 483 milioni (+3,5%). Una crescita di fatturato che è più dell'anno precedente. Il margine operativo lordo rettificato raggiunge i 75,3 milioni (+10,7%). Prosegue l'aumento dell'export, il 65% del fatturato, soprattutto nordamericano (+8,4% vendite di volume), cinese (+12,2%). In Italia i canali più dinamici sono stati Eldom (+20,2%), e-commerce (+78,9%).

Sono i risultati, dice l'ad Massimiliano Pogliani frutto di un'incisiva azione sui mercati, sul core business HoReCa e sui sistemi porzionati, e di un'accresciuta efficienza gestionale e di controllo. Abbiamo inoltre siglato accordi importanti come quello con Jab per produzione e distribuzione di capsule in alluminio a marchio illy, attraverso la piattaforma Jde a livello internazionale".(ANSA).