1 Maggio: Cgil, 10mila in piazza per lavoro e Ue in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 1 MAG - Oltre cinquemila persone in piazza a Trieste, quasi 3.000 a Cervignano da tutta la provincia di Udine, dove hanno sfilato come da tradizione anche i trattori della Confederazione italiana agricoltori, 1.500 a Gradisca d'Isonzo, oltre 500 a Pordenone. Sono i dati dei partecipanti in Friuli Venezia Giulia alle manifestazioni del Primo Maggio, organizzate da Cgil, Cisl e Uil. Una ampia partecipazione favorita anche dalla giornata di sole e calda. "Ad animare cortei e comizi non solo i temi del lavoro e dei diritti, con la preoccupazione per i nuovi segnali di crisi che arrivano anche dal Fvg, per la crescente precarizzazione dell'occupazione, per l'aumento degli infortuni sul lavoro: tanti anche gli appelli a un'Europa più giusta e più attenta a sociale, lavoro, diritti dei cittadini e degli immigrati che bussano alle sue porte alla ricerca di un futuro lontano dalle guerre e dalla povertà, ma anche un'Europa capace di difendere la sua unità, minacciata dalla crescita dei partiti populisti". (ANSA).