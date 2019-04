Fincantieri: siglata intesa con Inail per sicurezza cantieri

(ANSA) - TRIESTE, 30 APR - Inail e Fincantieri hanno siglato un protocollo d'intesa per lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e per la realizzazione di attività e progetti per la riduzione sistematica degli infortuni e delle malattie professionali. Elemento centrale del programma di interventi che andranno ad essere definiti è una maggiore consapevolezza del contesto logistico e operativo, per la riduzione dei rischi da interferenza che caratterizzano la collaborazione tra dipendenti diretti e maestranze in appalto.

"La nostra azienda - ha detto l'ad di Fincantieri Giuseppe Bono - vuole rappresentare un modello di eccellenza in tema di sostenibilità, adottando un approccio al business in grado di rispondere alle sfide della globalizzazione con un modello produttivo sempre più attento agli impatti che i processi industriali producono sui singoli, sulla collettività e sull'ambiente". Tra 2010 e 2018 si è ridotta del 73% la frequenza degli eventi e del 48%; tendenza confermata anche nei primi tre mesi dell'anno.