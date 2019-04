Porto Vecchio: sindaco Trieste,via libera a società gestione

(ANSA) - TRIESTE, 29 APR - "Via libera alla costituzione della Società di gestione per il Porto Vecchio di #Trieste. Dopo il lavoro dei tecnici di Comune, Regione Fvg e Autorità di sistema portuale dell'Alto Adriatico, insieme al governatore Massimiliano Fedriga e al Presidente Zeno D'Agostino abbiamo dato il via libera alla costituzione di questo soggetto che velocizzerà ulteriormente il processo, già avviato, di riqualificazione del Porto Vecchio". Lo annuncia su Facebook il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

Durante un incontro - spiega in un video - "abbiamo convenuto che la Società di gestione sarà pronta entro un tempo brevissimo". "Abbiamo parlato di 90 giorni", precisa Fedriga.

Nell'area del Porto Vecchio, aggiunge, "c'è la possibilità di creare impresa e posti di lavoro e di riqualificare un'area che è invidiata a livello internazionale". Oggi, conclude D'Agostino, "sanciamo la partenza di qualcosa che praticamente abbiamo sempre portato avanti in maniera concreta con Regione e Comune".