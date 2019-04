Migranti: alcune decine stranieri fermati vicino Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 29 APR - Alcune decine di stranieri irregolari sono stati fermati dalla polizia tra il Comune di Muggia e Trieste e vengono identificati in queste ore. Segnalati da alcuni automobilisti e passanti, gli immigrati - tra venti e quaranta - stava camminando in fila indiana lungo la strada statale 15 nei pressi del Rio Ospo in direzione del Centro Montedoro.

Secondo le prime informazioni, i migranti sarebbero irregolari giunti in Italia attraverso la cosiddetta "rotta balcanica", dopo aver attraversato nel corso della notte l'area tra Slovenia e Italia. Gli agenti della Polizia stanno compiendo le operazioni di rito per accertarne la provenienza e la nazionalità.

La polizia ha reso noto di aver identificato 19 persone, tutte di nazionalità pachistana. (ANSA).