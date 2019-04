Maratona Trieste: Kyenge, scriverò a Commissario Ue

(ANSA) - TRIESTE, 28 APR - "Quanto è successo con la mezza maratona di Trieste è vergognoso: il razzismo non può essere strumento di lotta politica, al di là di smentite e dichiarazioni" successive. "Scriverò alla Commissaria Ue alla Giustizia, Vera Jourova, per fare luce sulla vicenda". "Perché quanto è accaduto è inquietante". Lo ha detto all'ANSA l'eurodeputata (Pd) uscente, Cécile Kyenge, e candidata alle prossime elezioni europee per la circoscrizione del Nord Est il giorno dopo la bufera abbattutasi sul Trieste Running Festival.

Oltre agli organizzatori della maratona, prosegue Kyenge che oggi si trova a Trieste, tappa del suo tour elettorale in Fvg, in prima linea nella promozione dell'evento ci sono anche le istituzioni e la Regione, "che a una responsabilità. Avrebbe dovuto prendere la parola dicendo che le persone vittime di questo sfruttamento possono denunciare e che si applicano altri strumenti. Ma tutto è stato lasciato a tacere". (ANSA).