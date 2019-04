Infortuni lavoro:investito da muletto, grave giovane operaio

(ANSA) - UDINE, 27 APR - Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in un'azienda a Osoppo (Udine). Un giovane operaio è stato investito da un collega che guidava il muletto, pare durante un'operazione di retromarcia.

Il giovane avrebbe riportato gravi ferite agli arti inferiori ed è stato ricoverato in ospedale a Udine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Osoppo della Compagnia di Tolmezzo. Le cause dell'infortunio sono al vaglio dei tecnici dello Spisal. Lunedì ci sarà un incontro in azienda con le Rsu come da procedure previste nei casi di infortunio.

Nello stesso pomeriggio di ieri, nella stessa azienda, un camionista ha perso i sensi dal dolore dopo essersi procurato uno strappo muscolare a un braccio durante le operazioni di scarico della merce. Dopo essere stato soccorso, l'uomo è stato trasportato in ospedale a San Daniele del Friuli (Udine). Sul posto, anche in questo caso, i Carabinieri della stazione di Osoppo. (ANSA).