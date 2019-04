Incidenti montagna: trovato morto escursionista disperso

(ANSA) - ANDREIS (PORDENONE), 26 APR - L'escursionista friulano che da Pasquetta era disperso sulle Dolomiti è stato ritrovato privo di vita in una zona molto impervia a 1.700 metri di quota lungo le pendici del monte Castello, in comune di Andreis (Pordenone). L'avvistamento del corpo è stato effettuato nel tardo pomeriggio di ieri dai tecnici del Soccorso alpino Fvg che si trovavano a bordo dell'elicottero della Protezione civile che soltanto ieri ha potuto alzarsi in volo dopo tre giorni di maltempo che aveva impedito l'utilizzo del velivolo. L'escursionista - 48 anni, di Maniago (Pordenone) - è scivolato in un'area impossibile da raggiungere via terra. Hanno partecipato alle ricerche più di ottanta persone di cui 60 tecnici del Soccorso alpino e speleologico, assieme a Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Corpo Forestale regionale e due Unità Cinofile. (ANSA).