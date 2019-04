Cinema: diva sudcoreana Jeon Do-yeon apre Far East Festival

(ANSA) - UDINE, 26 APR - Sarà Jeon Do-yeon, una delle più acclamate star del cinema asiatico contemporaneo, già 'incoronata' a Cannes per il film del 2007 Secret Sunshine diretto da Lee Chang-dong, la 'regina' della 'opening night' del Far East Film Festival, il maggiore avamposto europeo del cinema popolare asiatico, che si aprirà questa sera a Udine nel Teatro Nuovo. Sul palco della 22/a edizione organizzata dal Cec, Centro espressioni cinematografiche, la diva sudcoreana riceverà il Gelso d'Oro alla Carriera, già attribuito in passate edizioni a 'giganti' quali Jackie Chan, Joe Hisaishi e Brigitte Lin. In programma, da oggi fino al 4 maggio, 77 titoli (52 in concorso) provenienti da 13 cinematografie, una retrospettiva, una monografia, un omaggio al nuovo cinema indipendente coreano, un restauro in anteprima mondiale e più di 100 eventi. I riflettori si accenderanno questa sera con l'anteprima mondiale di 'Birthday', accompagnata dall'interprete, l'applauditissima Jeon Do-yeon e dal regista Lee Jong-un.

