25 aprile: Bulc, da Risiera mio messaggio è difesa valori Ue

(ANSA) - TRIESTE, 25 APR - "Il mio messaggio è molto chiaro.

L'Ue è un progetto di pace ed è molto importante oggi più che mai alzarsi in piedi e difendere questi valori". Lo ha detto a margine della cerimonia per il 25 aprile alla Risiera di San Sabba (Trieste), il commissario Ue ai Trasporti Violeta Bulc.

"Avrei voluto - prosegue Bulc - che il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani fosse qui con me oggi, perché questo messaggio sarebbe stato ancora più forte". "Spero - aggiunge il Commissario Ue - che questo mio messaggio arrivi comunque. Oggi rappresento tutti quegli europei che pensano che la pace sia il nostro futuro". "Vedo alcuni politici in giro per l'Europa che cercano di strumentalizzare alcune questioni che emergono all'interno dell'Unione per la loro agenda politica: sembra che abbiamo dimenticato cosa è accaduto 80 anni fa e quanta sofferenza al popolo europeo è stata provocata da tutto quell'estremismo", ha proseguito Bulc. "Ecco perché sono qui oggi". (ANSA).