Premi: Luchetta, assegnati riconoscimenti per 2019

(ANSA) - TRIESTE, 24 APR - Ancora una volta il Premio Luchetta racconta il mondo e le sue trincee: annunciati dalla Giuria della 16/a edizione, presieduta dal direttore di Rainews24 Antonio Di Bella, i vincitori: a Diego Bianchi-Zoro va il Premio reportage, "per l'emozionante diario di viaggio in Congo in onda su Propagandalive La7, in cui ha testimoniato l'emergenza che colpisce in particolare i bambini". Nella categoria 'Tv News' premiata Orla Guerin per la corrispondenza della BBC News su 42 bimbi, vittime di un bombardamento aereo delle forze di coalizione nello Yemen. Per la stampa italiana il riconoscimento va a Daniele Bellocchio che ha raccontato per L'Espresso la fuga dei cittadini del Ciad da Boko Haram e la storia di Halima Adama, a 12 anni vittima di matrimonio forzato e obbligata dal marito a una missione suicida. Tra i premiati anche Margaux Benn, corrispondente de Le Figaro dall'Afghanistan, e Alessio Romenzi per la foto de L'Espresso che ritrae un padre al check point di Quayyara (Siria) insieme alle bambine.