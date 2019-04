Droga: Rave Party in Friuli, cinque giovani denunciati

(ANSA) - UDINE, 24 APR - Cinque giovani sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo durante un controllo eseguito all'una del mattino di domenica in un Rave Party a Osoppo (Udine). Si tratta di quattro ragazzi di 20 anni della zona trovati in possesso complessivamente di 40 grammi di marijuana e un giovane romeno di 22 anni residente a Udine che avrebbe ceduto a un altro cittadino straniero 6 grammi di marijuana e 0,5 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. Il controllo, coordinato dal personale del Norm di Tolmezzo, è stato pianificato dopo che i Carabinieri della stazione di Osoppo, attraverso un'attività informativa sul territorio, erano venuti a conoscenza del ritrovo organizzato da un gruppo di giovani in un'area privata, pubblicizzato tra i partecipanti sui social network, riuscendo a localizzare l'area esatta in cui si sarebbe tenuto il Rave, cui hanno preso parte una trentina di ragazzi. (ANSA).