Filosofia:Leghissa, difendere identità europea,l'Illuminismo

(ANSA) - TRIESTE, 20 APR - Se c'è una caratteristica culturale che accomuna gli europei e l'Occidente, quella è l'Illuminismo.

E' da questo movimento culturale e sociale che discende l'atteggiamento critico. Si tratta di un valore talmente importante che, per il filosofo Giovanni Leghissa, "deve essere difeso a ogni costo, anche con le armi. Senza questa caratteristica, non saremo più noi". Leghissa è intervenuto a un incontro con Valerio Fiandra alla presentazione del suo libro "Per la critica della ragione europea. Riflessioni sulla spiritualità illuminista" (Mimesis). Triestino ma docente a Torino, il filosofo segnala che "altre culture non hanno questa nostra caratteristica: nel mondo musulmano arabo non c'è la possibilità di critica. "Non voglio esprimere alcun giudizio, si tratta semplicemente di un diverso modello" sociale. Il filosofo è convinto che per fattori endogeni ed esogeni "la nostra tradizione, dunque anche l'Illuminismo, sia in pericolo, attaccato da più parti. Non sono un guerrafondaio, ma occorre difenderla".