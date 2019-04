Musica: Dalila Di Lazzaro lancia a Udine singolo 'Bayla'

(ANSA) - UDINE, 19 APR - L'attrice Dalila Di Lazzaro ha scelto Udine, sua città natale, per presentare "Bayla", la canzone scritta assieme al cantautore e poliedrico musicista Manuel Pia. Primo brano del cd in prossima uscita, la canzone segna il passaggio al mondo della musica dell'attrice friulana, che ha alle spalle una carriera con oltre 30 film a livello nazionale e internazionale e che ha spesso scalato le classifiche dei bestseller con le sue autobiografie. La presentazione ufficiale è in programma il 23 aprile al Comune di Udine, dove i partecipanti potranno ricevere in omaggio una copia del CD "Bayla" e del suo libro "La vita è così", un racconto intenso che arriva dopo la pubblicazione di altri sei volumi. L'evento sarà anche un'occasione per dare nuovo slancio alla campagna di sensibilizzazione sui problemi dell'udito: "Chi è sordo e non fa nulla per rimediare, non sa cosa perde: la bella musica, le voci amiche, le opinioni altrui", afferma l'attrice, da sempre attenta ai problemi e ai temi del sociale.(ANSA).