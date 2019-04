Aeroporti: intesa Sky Valet-Trieste per voli privati

(ANSA) - TRIESTE, 19 APR - Trieste Airport ha siglato un accordo di partnership con Sky Valet operatore specializzato in aviazione privata del gruppo Aéroports de la Côte d'Azur e secondo operatore europeo per l'aviazione d'affari. L'accordo, in esclusiva per il Nordest, prevede che lo scalo del Fvg diventi punto di riferimento per la gestione dei voli privati dei clienti del network Sky Valet. Con questa intesa, Sky Valet Connect espande strutture e servizi verso il Mediterraneo e Trieste Airport apre le porte a un nuovo segmento di clientela business ed extra-lusso che, nel complesso, nel 2018 ha registrato 7.200 movimenti aerei (+4,4%). L'Europa, con circa 3.000 velivoli e 900 compagnie, è il secondo mercato al mondo per i jet-privati con un valore di circa 18,6 trilioni di dollari. In Italia, il settore conta 14 compagnie e poco meno di 60 aerei e sviluppa un giro d'affari di 170 milioni euro, per circa 1500 clienti tra grandi e medie imprese nazionali, insieme al "jet-set" del mondo della musica, del cinema e dello sport.