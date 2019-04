Pasqua: Autovie, cinque giorni da bollino rosso in A4

(ANSA) - TRIESTE, 17 APR - Traffico da bollino rosso sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete in vista del Ponte di Pasqua. Sin dalla mattinata di domani e per tutto il giorno, fa sapere la Concessionaria, il flusso di auto in A4 tra Venezia e Trieste sarà già molto intenso. I transiti resteranno elevati lungo la stessa direzione anche venerdì 19, quando è previsto il rientro a casa dei lavoratori dell'Est Europa. Per questo motivo alla barriera di Trieste-Lisert, durante la notte, saranno presenti sette esattori. Nelle altre tratte (allacciamento A57/A4-Terraglio in entrambe le direzioni) e A4 Trieste-Venezia (in direzione del capoluogo veneto) il traffico sarà da bollino giallo. L'afflusso dei veicoli si manterrà sostenuto anche nella mattinata di sabato 20, per poi diminuire nel pomeriggio e la domenica di Pasqua. Il flusso di veicoli riprenderà già dal mattino e fino a tarda serata nel lunedì di Pasquetta. Giornata di tregua, infine, martedì, mentre mercoledì e giovedì saranno ancora da bollino rosso. (ANSA).