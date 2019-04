Cinema: Banderas arriva a Trieste, ciak Hollywood in città

(ANSA) - TRIESTE, 17 APR - Una scena d'azione girata nella centralissima piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, con cecchini-attori sui tetti, e vie cittadine blindatissime ai passanti. Location che si stanno allestendo tra i magazzini abbandonati del Porto Vecchio e in altre vie del centro. Fino al romantico castello di Miramare, a picco sul Golfo, storica residenza di Massimiliano d'Asburgo, che per l'occasione si trasformerà nella lussuosa dimora di Antonio Banderas. Hollywood è arrivata a Trieste e in città si è aperta la caccia alle star.

Fino a domenica 28 aprile il capoluogo del Fvg si presterà alle riprese dell'action comedy The Hitman's Wife's Bodyguard, sequel di Come ti ammazzo il bodyguard, per la regia di Patrick Hughes.

E in città in queste ore sono arrivati nomi come Antonio Banderas, Salma Hayek, Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. Oggi pomeriggio c'è stato il primo ciak nel centro storico di Trieste. (ANSA).