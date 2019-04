Brexit: B.Eng srl, McLaren congela ordine fanali auto

(ANSA) - TRIESTE, 16 APR - "In questi ultimi quattro mesi stiamo affrontando diversi problemi legati alla Brexit: i nostri maggiori clienti inglesi hanno bloccato le commesse in attesa di capire come evolverà la situazione, soprattutto in tema di dazi doganali. Tra le altre, è stata sospesa una commessa con la McLaren. Siamo molto preoccupati perché l'indicazione dei nostri clienti è di rimanere fermi in attesa delle decisioni dell'Europa". A dirlo all'ANSA, è Matteo Bearzi della B.Eng srl, azienda di Tolmezzo (Udine), produttrice di fanali per super car che opera nella gamma di alta fascia, con grandi marchi di lusso, come Ferrari, Lamborghini e altri. La B.Eng sviluppa un fatturato di 3 circa milioni di euro. Bearzi, che è uno dei tre soci dell'azienda, non ha fornito maggiori dettagli sulla commessa con la casa automobilistica inglese ma ha auspicato che la commessa "non venga dirottata al nostro concorrente inglese.

Per noi l'Inghilterra resta un mercato molto importante".

