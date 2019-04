UE: Industry Platform Fvg scelto da Ue per network europeo

(ANSA) - UDINE, 15 APR - Industry Platform 4 Fvg, il digital hub del Friuli Venezia Giulia che riunisce 24 partner regionali con l'obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle imprese del territorio, è stato selezionato dalla Commissione Europea per far parte di un network sull'Intelligenza Artificiale. A darne annuncio oggi a Udine, al convegno ''L'intelligenza artificiale per la manifattura del futuro'', organizzato dalla Confindustria friulana, è stato Stefano Casaleggi, presidente della cabina di regia di Ip4Fvg e direttore generale di Area Science Park (Trieste).

''Il network - ha spiegato - svilupperà un programma per la cooperazione transnazionale, avendo una missione orientata a sostenere le industrie e le regioni interessate per la digitalizzazione dell'industria europea''. Sono i 30 digital hub selezionati (in 20 Paesi) che entreranno a far parte del programma, di questi solo 3 sono quelli italiani: Ip4Fvg, il digital hub della Lombardia e quello dell'Istituto BioRobotica Scuola Superiore Sant'Anna.