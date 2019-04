Fisco: Gdf, affitti non dichiarati,101 evasori nel goriziano

(ANSA) - TRIESTE, 15 APR - Sono 101 i contribuenti su cui sono state accertate, nell'ambito di due distinte operazioni della Guardia di Finanza della Compagnia di Monfalcone (Gorizia), irregolarità fiscali pari a 864 mila euro per canoni di locazione non dichiarati. La Gdf ha analizzato le posizioni di 900 proprietari di immobili residenti nel monfalconese e 100 locatori di appartamenti nella località balneare di Grado (Gorizia): 50 persone, di cui 18 evasori totali, sono state segnalate all'Agenzia delle Entrate di Gorizia e gli altri 51, residenti in varie città d'Italia, sono stati segnalati ai Reparti del Corpo territorialmente competente. Dagli accertamenti è emerso che alcuni contribuenti dichiaravano l'immobile locato "a disposizione", occultando quanto percepito con i canoni. Scoperti anche casi di "uso gratuito" di immobili, per i quali invece era previsto un canone poi non dichiarato, e di affitti in nero concordati con l'inquilino. (ANSA).