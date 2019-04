Banche:Ass.risparmiatori,calpestati diritti,a Roma 19 aprile

(ANSA) - TRIESTE, 13 APR - I risparmiatori "traditi, i cui diritti sono stati calpestati, quelli cui le istituzioni non hanno sinora fornito alcun sostegno", manifesteranno a Roma in piazza di Montecitorio il 19 aprile prossimo per il diritto alla tutela del risparmio. Lo hanno annunciato ieri in una nota le Associazioni dei Risparmiatori della Cabina di Regia. La nota è accompagnata da una lettera indirizzata al Premier Giuseppe Conte, ai ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio e ai presidenti di Camera e Senato in cui vengono espresse dure critiche in particolare a "M5S e Lega, che in campagna elettorale hanno più e più volte promesso pubblicamente ai risparmiatori traditi il risarcimento integrale dei danni" e che, invece, a loro dire, "hanno clamorosamente disatteso le aspettative, dimostrandosi interlocutori del tutto inadeguati e inaffidabili". Nella lettera si parla di "norme mai attuate" e dell'incontro dell'8 aprile del premier Conte e del ministro Tria e le associazioni risparmiatori che non ha avuto seguito.

