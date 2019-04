Cinema: con 76 film da 12 Paesi al via Far East Festival

(ANSA) - UDINE, 10 APR - In arrivo 76 film da 12 cinematografie, tra cui 51 titoli in concorso e 14 opere prime, alla 21/a edizione del Far East Film Festival, tra i principali festival europei del cinema orientale contemporaneo, in programma dal 26 aprile al 4 maggio a Udine, a cura del Centro espressioni cinematografiche (Cec). Apertura delle proiezioni, al Teatro Giovanni da Udine, con l'anteprima di Birthday, film prodotto da Lee Chang-dong e diretto dalla giovane Lee Jong-un, che racconta il naufragio del traghetto Sewol, tragedia avvenuta nel 2014 che segnò la storia della Corea del Sud. L'edizione 2019 del Festival è stata presentata a Udine dalla presidente del Cec, Sabrina Baracetti. Tra gli ospiti più importanti, Anthony Wong, divo del cinema di Hong Kong, che ritorna a Udine con Still Human di Oliver Siu Kuen Chan e che ritirerà il Gelso d'Oro alla Carriera, affiancando i nomi di altre star come Jackie Chan, Joe Hisaishi e Brigitte Lin.(ANSA).