Tv: è 'Porta Rossa mania' a Trieste, tour su set sold out

(ANSA) - TRIESTE, 9 APR - E' scoppiata la 'Porta Rossa mania' a Trieste. Conclusa la seconda stagione della serie tv noir di Raidue con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, l'associazione Casa del Cinema di Trieste ha inaugurato una seconda edizione delle passeggiate cinematografiche "Esterno/Giorno" dedicate alla Porta Rossa e agli altri set allestiti in regione. E i primi appuntamenti sono già sold out: diversi i turisti cinefili che hanno già visitato le location della serie tv, accompagnati da chi ha lavorato sul set.

"Con 121 giorni di riprese", dice il presidente di Fvg Film Commission, Federico Poillucci, "la Porta Rossa di Carmine Elia è una delle serie più lunghe, per permanenza, mai registrate in regione". Per realizzare la seconda stagione sono stati spesi sul territorio "quasi 4 mln euro, tra affitti di location, lavoratori locali, attori del posto, fornitori". Indotto a cui si aggiunge il "ritorno dal punto di vista di immagine e promozione della città, più difficile da calcolare". (ANSA).