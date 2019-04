Premi: a Edda Moser il Pordenone Musica

(ANSA) - PORDENONE, 8 APR - Sarà attribuito a Edda Moser, soprano tra i più celebri della lirica di tutti i tempi e oggi docente in accademie e masterclass a livello internazionale, il premio Pordenone Musica 2019. L'annuncio è stato dato stamani, mentre il premio le sarà conferito il 6 maggio al Teatro Verdi.

Moser debuttò con Herbert von Karajan al Metropolitan di New York come "Regina della Notte" mozartiana. Celeberrima protagonista della scena lirica internazionale, ha cantato in tutto il mondo e resta particolarmente famosa la sua Donna Anna del film Don Giovanni di Joseph Losey. La sua interpretazione dell'aria della Regina della Notte è stata inserita nel Golden Record, il disco con alcune delle più alte testimonianze della civiltà umana lanciato in orbita nel 1977 a Cape Canaveral con la sonda Voyager: insieme a una copia della Bibbia e del testo della Costituzione degli Usa, è stata consegnata all'infinito la voce di Moser, che del ruolo mozartiano ha dato forse la più grande interpretazione di sempre.