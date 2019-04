Migranti: R.Illy, pericoloso se non viene più nessuno

(ANSA) - TRIESTE, 8 APR - "Bene hanno fatto prima il ministro Marco Minniti e poi il ministro Salvini a bloccare, anche se gli strumenti usati non sono sempre stati condivisibili, una immigrazione selvaggia che peraltro derivava da una situazione di ambiguità all'interno dell'Ue, Ma adesso bisogna pensare a un altro tipo di immigrazione, gestita, dove facciamo venire le persone che ci servono. Dire che non facciamo venire nessuno è pericoloso, significherà che continueremo a crescere meno degli altri per un bel pezzo". E' il parere di Riccardo Illy, presidente del Gruppo Illy, sul fenomeno migratorio e le conseguenze di questo sull'economia italiana.

Parlando poi di flat tax, Illy l'ha definita "un incentivo al nanismo. Tende a mantenere micro le microimprese. Ci eravamo finalmente liberati di un freno alla crescita rappresentato dall'art. 18 e adesso ne introduciamo un altro di tipo fiscale.

Il nanismo, però - ha osservato - ci porta a non aumentare la produttività e quindi a non essere competitivi. Quindi a non crescere".