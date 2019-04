Giovani: Spadafora, sarò con loro in un tour per il Paese

(ANSA) - TRIESTE, 6 APR - "Le sfide del governo sono molte e in questi giorni lo si è potuto constatare". E anche sul tema dei giovani, l'impegno c'è. "Dalla prossima settimana inizieremo a girare in tante città italiane". Lo ha reso noto Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità e ai giovani, aprendo ieri sera a Trieste lo Unesco Italian Youth Forum. "Girerò con alcuni ragazzi - ha fatto sapere - per andare a dare un segno concreto della presenza delle istituzioni nei tanti territori difficili del nostro Paese, dove spesso le istituzioni non ci sono state e quelle locali non hanno risorse" sufficienti. "Serve ascolto", ha aggiunto. Perché "abbiamo fatto di tutto per allontanare i giovani dalla vita politica". Il 30 marzo, ha ricordato, "abbiamo presentato il bando 'Fermenti', che dà la possibilità di finanziare dei progetti fino a 450mila euro a progetto.

Contiamo di aprire 70 cantieri culturali, sociali, economici sui territori, gestiti e voluti dai giovani". (ANSA).