Fincantieri: al via assemblea,attesa conferma Massolo e Bono

(ANSA) - TRIESTE, 5 APR - Si è aperta l'assemblea degli azionisti di Fincantieri che dovrebbe confermare i vertici del gruppo triestino con il ticket Giampiero Massolo alla presidenza e Giuseppe Bono nella carica di amministratore delegato. I due nomi figurano infatti nella lista dei consiglieri depositata agli inizi di marzo da Fintecna, che detiene il 71,6 per cento di Fincantieri (il pacchetto azionario di Fintecna è detenuto per intero da Cassa Depositi e Prestiti). Tra gli altri consiglieri in lista ci sono le conferme di Fabrizio Palermo e Massimiliano Cesare (al terzo mandato) e nuovi nomi come Federica Seganti, ex assessore regionale Friuli Venezia Giulia e attuale presidente della società finanziaria Friulia, che fa capo alla Regione Fvg. L'Assemblea degli azionisti dovrà inoltre approvare il Bilancio di esercizio 2018, chiuso con un utile di 69 milioni di euro, indicare la distribuzione del dividendo e, appunto, nominare il Consiglio di Amministrazione. Il nuovo CdA sarà convocato al termine dell'Assemblea. (ANSA).