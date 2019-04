Rifiuti: Comandante Noe, Fvg virtuoso ma guardia resti alta

(ANSA) - UDINE, 4 APR - ''Il Friuli Venezia Giulia è una regione virtuosa sotto il profilo della gestione del ciclo dei rifiuti, ma non si può abbassare la guardia perché potrebbe diventare meta di traffici illeciti, dato l'attuale scenario nazionale e internazionale''. Lo ha detto oggi a Udine il generale Maurizio Ferla, comandante del Comando Carabinieri nazionale per la tutela ambientale, nell'incontro con la stampa al Noe (Nucleo operativo ecologico) locale in occasione della tappa friulana del suo giro di conoscenza del personale lungo la penisola. ''La situazione nazionale ci crea qualche problema e non possiamo escludere che questi problemi prima o poi interessino il Friuli Venezia Giulia - ha spiegato Ferla -, tenuto conto che contingenze nazionali e internazionali hanno in qualche modo fatto da volano a un certo tipo di traffici illeciti". (ANSA).