Insultano e aggrediscono agenti Polizia, denunciati

(ANSA) - TRIESTE, 4 APR - Palesemente ubriachi, stavano discutendo animatamente e insultavano i passanti. Quando sono giunti gli agenti della Squadra Volante, in piazza Dalmazia, hanno trovato la donna distesa a terra e l'uomo che ha cominciato a insultarli e minacciarli. La donna, inoltre, ripresasi, ha cercato di colpirli con pugni e schiaffi e ha sputato contro un agente. Accompagnati a fatica in Questura, dopo le formalità di rito, i due sono stati denunciati per minacce e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

E' accaduta ieri pomeriggio. L'uomo è nato a Portogruaro (Venezia) nel 1979, e risiede in città; la donna è nata a Bollate (Milano) nel 1980, risiede anche in città, denunciata anche per lesioni. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente. (ANSA).