Maltempo: Protezione civile, allerta di colore giallo in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 3 APR - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica e di criticità idraulica sulla regione valevole a partire dalle ore 12 di domani alle ore 12 di venerdì 5 aprile. Domani, informa una nota, su pianura e costa si prevedono piogge intermittenti, più abbondanti e con probabili temporali dalla tarda serata. Previsto anche vento di scirocco da sostenuto a forte, specie sulla costa, con possibili raffiche intorno a 80 km/h. Previste nevicate intense oltre i 1500-1700 metri con venti meridionali da sostenuti a forti in quota. In nottata precipitazioni da abbondanti a intense, anche temporalesche, con quota neve in calo ai 1000 metri. Sulla costa vento in rotazione a Libeccio in attenuazione. Nel corso della mattinata di venerdì le piogge saranno più moderate e si attenueranno nel pomeriggio. La Protezione civile raccomanda la massima vigilanza sul territorio, al fine di predisporre eventuali tempestive misure di pronto intervento. (ANSA).



Data ultima modifica 03 aprile 2019 ore 18:03