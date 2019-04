Guida furgone rubato sotto effetto droghe, arrestato

(ANSA) - AVIANO (PORDENONE), 2 APR - Un uomo, di 52 anni, di Aviano (Pordenone), è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti inerenti la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

L'uomo, disoccupato, pregiudicato per reati contro il patrimonio e inerenti gli stupefacenti, nella tarda serata di ieri, a San Martino di Campagna, è stato fermato per un controllo stradale, mentre guidava un furgone risultato rubato pochi giorni prima alla locale stazione ferroviaria. L'avianese è sceso dal veicolo e ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e immobilizzato. Nel portafogli aveva anche una dose di eroina e nelle tasche una siringa appena usata. La sua patente di guida era scaduta a dicembre: era in attesa di revisione per idoneità tecnica. E' stato dunque condotto in carcere a Treviso poiché quello di Pordenone nella giornata di ieri era al completo. (ANSA).