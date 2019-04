Autismo: a Trieste e Udine 'Fuori dal Blu' prova a spiegarlo

(ANSA) - TRIESTE, 2 APR - Provare a percepire il mondo attraverso gli occhi delle persone affette da autismo. E' questa l'essenza della mostra che sarà inaugurata oggi a Trieste e, in contemporanea, a Udine dal titolo 'Fuori dal Blu' in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. L'appuntamento, previsto per le ore 17, sarà negli spazi di Trieste Città della Conoscenza all'interno della stazione centrale, e al Naturama di Martignacco.

Se nel capoluogo giuliano l'esposizione si propone di fare il punto sulla ricerca scientifica rispetto ai temi dell'autismo, spiegano i promotori, la parte udinese presenta il punto di vista di chi opera sul campo, genitori e operatori cognitivo-comportamentali, e approfondisce la diversa percezione sensoriale con la quale devono convivere le persone autistiche.

L'esposizione - che consiste in pannelli e video - resterà aperta fino al 24 maggio - sarà abbinata a eventi, conferenze, visite guidate e laboratori per le scuole. (ANSA).



Data ultima modifica 03 aprile 2019 ore 15:39